الشحات: ننافس للفوز بكل البطولات وهدفنا التتويج بالكونفدرالية

شدد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، على أهمية مواجهة كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية، من أجل مواصلة المسير للتتويج بالبطولة.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه كيتارا الأوغندي في السابعة من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويكفي الأهلي التعادل في مباراة اليوم أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات، بعدما انتصر خارج ميدانه 2-1 يوم السبت الماضي.

وقال حسين الشحات في تصريحات مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي: «مباراة كيتارا لن تكون سهلة على الإطلاق، فقد شاهدنا مدى صعوبتها في أوغندا عندما كنا متأخرين بهدف، لكننا نجحنا في تسجيل هدفين والعودة بالفوز، وسنحاول تحقيق نتيجة مريحة في مباراة الإياب».

وأضاف: «البطولات الإفريقية تختلف عن الدوري، لكننا نركز وننافس للفوز بجميع البطولات، سنخوض مباراة الإياب أولا، ونتعامل مع كل خطوة على حدة حتى نحقق هدفنا ونتوج بالبطولة».

وأتم: «نحن نتحدث دائمًا مع بعضنا كلاعبين، ونساند بعضنا البعض من أجل تحقيق الفوز في المباريات».