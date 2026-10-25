وزير الكهرباء: نستهدف زيادة قدرات الطاقة لتلبية التوسعات العمرانية والصناعية

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مستقبل الطاقة في مصر شهد نقاشًا مهمًا خلال منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية والتوسع في مختلف القطاعات.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»، يوم السبت، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة ضمان توافر الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والصناعية المرتقبة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن قدرات توليد الكهرباء في مصر تبلغ نحو 64 جيجاوات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لفت إلى أهمية العمل على زيادة هذه القدرات، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وخططها المستقبلية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن الدولة مستمرة في تطوير قطاع الطاقة وزيادة قدراته الإنتاجية، لضمان توفير الكهرباء بصورة مستدامة.

وأشار عصمت، إلى العمل على مواكبة التوسع في المشروعات العمرانية والصناعية، بما يدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من السبت، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج الحفل استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض الفيلم التسجيلي "ماذا دار في المنتدى"، الذي استعرض أبرز المناقشات والأفكار التي طُرحت خلال جلسات المنتدى.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا تناول، في مستهله، تسلسلًا زمنيًّا لأبرز التطورات التي شهدتها الدولة خلال الفترة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٤، ثم استعرض خريطة تفاعلية لما تم تنفيذه من مشروعات وإنجازات خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٦، قبل أن يُهدي الرئيس، في ختام عرضه، كتابًا يوثق إنجازات الدولة على مدار 12 عامًا.