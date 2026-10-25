عقوبات خاصة على ثلاثي الزمالك بعد التأهل الأفريقي

فرض عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عقوبات خاصة على 3 لاعبين في صفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على الجيش ليكرر نتيجة انتصاره في مباراة الذهاب ويتأهل لدور المجموعات، وكان أحمد شريف مهاجم الفريق قد سجل الهدف الوحيد.

وعلمت "الشروق" أن عبدالناصر محمد عاقب الثلاثي، أحمد فتوح الظهير الأيسر ومصطفى الزناري قلب الدفاع، وأحمد شريف مهاجم الفريق، بسبب خروجهما من معسكر الفريق برواندا، على هامش مباراة الذهاب ضد الجيش، والسهر لوقت متأخر.

وحذر الجهاز الإداري الثلاثي من تكرار وقائع عدم الالتزام والخروج عن النص، حيث تم الاكتفاء بغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على كل لاعب، مع التحذير بالتجميد والإيقاف حال تكرر المخالفات.