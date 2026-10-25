قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإنجازات التي تحققت على مدار الـ12 عامًا الماضية في مختلف المجالات، تُحسب للدولة والمواطنين قبل الحكومة، مشيرا إلى أنها لم تحدث منذ عشرات السنوات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، إلى شعور أعضاء الحكومة بدءًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بقدر من الضيق من إنكار ما تحقق خلال هذه السنوات، لافتا إلى أن «منتدى مصر 2026»، ركّز على استعراضها، بجانب ما لم يتم تحقيقه أو كان يُمكن أن يُنفذ بشكل أفضل.

ونوه إلى أن الحكومة تُقّر بتحمل المواطنين أعباءً إضافية فيما يتعلق بقدرة الدخل على مواجهة الأعباء المعيشية، والأسعار، نتيجة لبعض القرارات، مستدركًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن في المرحلة المقبلة.

وأضاف: « كان للدولة مساحة محدودة من الموارد، يمّكن أن تُخصص اليوم للبناء ووضع البنية التحتية التي تمكنها من التحرك خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى معيشة المواطن، إم كانت تُنفق بشكل عام على خدمات غير استثمارية لا تدر عائدًا وبالتالي نظل في النقطة نفسها التي كنا بها».

وتطرق إلى تداعيات الأزمات المتتالية التي شهدتها المنطقة، وتأثيرها على مختلف الدول وخاصة مصر.

وفي سياق آخر، رأى عادل، أن الحكومة في حالة رضا نفسي بعد المنتدى، وذلك لعدة عوامل منها حضور الرئيس السيسي لأغلب الجلسات، والمكاشفة التي شهدتها أعمال المنتدى.

وأشار إلى أن المنتدى مكّن الحكومة من الحديث بصراحة مع الرأي العام والحاضرين، متمنيًا أن تحدث مُخرجاته صدى إيجابي لديهم وأن تشهد الفترة المقبلة «تغيرًا في حجم إدراك ما تحقق على الأرض خلال السنوات الماضية».





وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، الخميس الماضي، إن إن الحكومة تأثرت بالانتقادات التي تعرضت لها، رغم الجهود التي يبذلها أعضاؤها، وأنها « كانت زعلانة من النقد لدرجة إنهم قالوا هنمشي».

وأضاف الرئيس أن الهدف من المنتدى هو عرض التحديات التي تواجه الدولة المصرية بشفافية أمام المواطنين، بما يوضح طبيعة المشكلات والأرقام والموارد المتاحة والالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة.

واختُتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.