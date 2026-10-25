مازحت الفنانة عائشة الكيلاني الجمهور أثناء تكريمها في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم مساء أمس السبت على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس المهرجان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونائب رئيس المهرجان المخرج هشام عطوة، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، فيما تولى إخراج حفل الافتتاح المخرج محمد جبر.

وكرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، 8 قامات فنية من فناني الصف الثالث والرابع وأصحاب الأدوار الثانوية، تقديرا لما قدموه من أعمال فنية أسهمت في صناعة البهجة وإدخال السرور على الجمهور.

وشملت قائمة المكرمين من الراحلين الفنانين نعيمة الصغير وأحمد عقل ويوسف عيد ومحمد الشرقاوي، وتسلمت أسر كل فنان راحل تكريمه، إلى جانب تكريم الفنانين عائشة الكيلاني ويوسف رجائي وسعيد الصالح وعلاء زينهم.

وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في تكريم الفنانين المكرمين من خلال مقاطع فيديو، من بينهم محمد محمود ويسرا وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وهشام ماجد ومحمود حميدة وشريف منير وبيومي فؤاد وفتحي عبد الوهاب وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم وشيماء سيف.

كما حرص الفنان الدكتور يحيى الفخراني على تقديم شهادة حب ووفاء للمكرمين من خلال تسجيل صوتي.

وكان الفنان مصطفى غريب قد افتتح حفل الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وسط تصفيق وهتافات من الجمهور الذي استقبله بحفاوة كبيرة.

وتفاعل مصطفى غريب مع الجمهور، وحكى خلال كلمته عن مشاركته في المهرجان قبل سنوات، مشيرا إلى أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة حفل الافتتاح، إذ قدم أغنية «أبطال قلوبنا»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ثم غنى سعد أغنية «اليوم الحلو ده».

واحتفل أحمد سعد بعيد ميلاد الفنان مصطفى غريب خلال حفل الافتتاح بطريقة كوميدية، إذ غنى له أغنية عيد الميلاد على لحن حزين.

وخلال الحفل، كرّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الفنان أحمد سعد، ومنحه العضوية العاملة لنقابة المهن التمثيلية، تقديرا لحرصه على حضور حفل الافتتاح، إلى جانب تقديمه أغنية "أبطال قلوبنا"،

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، بمشاركة 60 عرضا مسرحيا، تُعرض على 6 مسارح، هي مسرح النهار بشارع قصر العيني، ومسرح الفردوس بالدراسة، الذي سيفتتح مع أول أيام المهرجان، ومسرحا طيبة 1 و2 بمدينة نصر، ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.