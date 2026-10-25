قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المياه التي تخرج من صنبور المياه «الحنفية» بالمنازل آمنة ومطابقة للمواصفات، معلقًا: «هذه أمانة في أعناقنا أمام الله سبحانه وتعالى».

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن العكارة التي تُرصد أحيانًا عند فتح «الحنفية»، ترتبط بعمليات إصلاح خطوط المياه عند انفجارها، وأن المياه تعود لطبيعتها خلال ثوان.

وأشار إلى «رائحة الكلور» التي تُرصد أحيانًا عند فتح «الحنفية» تختفي خلال ثوان، وترجع إلى زيادة الجرعة المستخدمة في تعقيم المياه، مطمئنًا المواطنين بقوله «المياه اللي فيها الكلور تُشرب بأمان تام، وإذا لم يكن فيها تكون غير آمنة».

وتابع أن مياه «الحنفية» آمنة ولا تحتوي على ميكروبات، معلقًا: «قلت كثيرًا في لقاءات أن أحفادي أمام الله بيشربوا من الحنفية».

وعلق على ما أُثير حول «خروج أسماك صغيرة من الحنفية»، قائلًا إنه لم يتلق أي بلاغات حول هذه الظاهرة وأن «هذا الكلام غير منطقي بالمرة».

وأوضح أن نظام تنقية المياه من النيل يمر بعدة مراحل يستحيل معها وصول الأسماك للـ«حنفية»، معلقًا: «إشاعات بتطلع والذكاء الاصطناعي بيعمل دلوقتي كل شيء لا تتخيليه، وهذا الكلام فيه افتراء على شركات المياه».

وذكر الشيمي أنه لا حاجة لاستخدام «الفلتر» الذي قد يحجب المعادن الموجودة بمياه النيل، متابعًا أن عدم الالتزام بصيانته يؤدي إلى تكون مزارع بكتيرية خطيرة على المواطن وفقًا للمتخصصين في المركز القومي للبحوث وغيرهم.

وأضاف: « إن لم يكن تغيير الشمعة أو تنظيفها كل فترة وجيزة جدًا طبقًا لكتالوج الفلتر يتحول إلى مزرعة بكتيريا ويصبح مصدر خطورة على الإنسان، ولكن لو ملتزم هو حر».