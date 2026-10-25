 أتلتيكو مدريد يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا ويعزز وصافته للدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أتلتيكو مدريد يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا ويعزز وصافته للدوري الإسباني

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 11:55 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 11:55 م

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا».

ويدين فريق أتلتيكو مدريد بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ويأتي فوز أتلتيكو مدريد اليوم، ليعزز الفريق موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل المباراة المرتقبة مساء غدٍ، الأحد، بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.

فبهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 25، في المركز الثاني من جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن برشلونة، المتصدر بالعلامة الكاملة، وبفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الثالث.


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