نهضة بركان يلحق بالزمالك والترجي في مجموعات دوري الأبطال

حجز نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه ستار سبورت أكاديمي السيراليوني بهدف دون رد، اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة القارية.

وسجل يوسف مهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، ليؤكد تفوق الفريق المغربي، الذي كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويحسم تأهله بنتيجة إجمالية 3-صفر في مجموع المباراتين.

ويسعى نهضة بركان إلى مواصلة مشواره القاري وتحقيق إنجاز جديد في دوري الأبطال، بعدما سبق له التتويج بأربعة ألقاب قارية، بواقع ثلاثة ألقاب في كأس الكونفدرالية الأفريقية ولقب واحد في كأس السوبر الأفريقي، دون أن يسبق له الفوز بلقب دوري الأبطال.

وكان أفضل إنجاز للفريق المغربي في البطولة بلوغ الدور نصف النهائي خلال النسخة الماضية، ويطمح إلى تجاوز هذا الإنجاز في مشاركته الحالية والمنافسة على اللقب.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ضمنت أندية الترجي الرياضي التونسي وحوريا الغيني، إلى جانب بيراميدز والزمالك ، التأهل إلى دور المجموعات، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من البطولة القارية.