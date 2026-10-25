موسكو تعلن إسقاط 532 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 532 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو أمس السبت إلى الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد بتوقيت موسكو، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 532 طائرة مسيرة من الطائرات الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه قد جرى إسقاط الطائرات المسيرة، في أجواء عدة مقاطعات بينها بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 119 من أصل 153 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 153 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وأوريول وكورسكو وميليروفو الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو حيدت 119 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.