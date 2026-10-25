الشناوي قبل مواجهة كيتارا: مباريات أفريقيا مدتها 180 دقيقة

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يتطلع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق لحسم التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية أمام كيتارا الأوغندي.

صرح الشناوي عبر الحسابات الرسمية لناديه على مواقع التواصل الاجتماعي "ستكون مباراة مهمة، ودائما نقول إن مباريات أفريقيا تكون 180 دقيقة، يتبقى شوط آخر في مصر".

أضاف "إنها مباراة مهمة للصعود لدور المجموعات، وكل اللاعبين استعدوا بشكل جيد، وفي حالة تركيز كبيرة".

أشار "أي فريق نواجهه في أفريقيا تكون هناك صعوبات، فالرحلة الأخيرة إلى أوغندا كانت طويلة، ومع ذلك حققنا نتيجة إيجابية، واللعب في ملعبنا ووسط جماهيرنا سيكون مختلفا".

شدد "نريد الفوز للصعود، شاهدنا المباراة الأولى لدراسة إيجابياتنا وسلبياتنا".

وختم محمد الشناوي "نفكر في المباراة القادمة، الكونفدرالية بطولة مختلفة عن الدوري، وهدفنا الصعود لدور المجموعات".

ونجح الأهلي في الفوز 2-1 ذهابا في أوغندا، ويتجدد اللقاء إيابا في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة.