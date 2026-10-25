ترامب: أحتاج لمعرفة مع من أتفاوض في إيران

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- الرئيس الأمريكي ادعى أن الهجمات على إيران دمرت قدراتها على تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى قُتلوا، وإنه "بحاجة إلى معرفة من يتفاوض معه".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، مساء السبت، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر.

وادعى ترامب أن إيران لم يعد لديها طائرات أو سفن أو قيادات.

وتابع: "لقد قُتل قادة إيران من المستويين الأول والثاني. عليّ أن أتوقف الآن، لأنني بحاجة إلى معرفة من نتفاوض معه".

كما ادعى ترامب أن الهجمات على إيران دمرت قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم.

وأردف: "لقد هزمناهم عسكرياً ومالياً وفي مجالات أخرى. يجب أن نضمن ألا يمتلكوا أسلحة نووية أبداً".

ولم يصدر تعليق فوري من إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي.