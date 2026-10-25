البرازيل تجري جولة إعادة حاسمة للانتخابات الرئاسية بين لولا وفلافيو بولسونارو

تشهد البرازيل إجراء انتخابات حاسمة، اليوم الأحد، يتنافس فيها الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو، في جولة الإعادة الرئاسية.

وبينما تتركز حملة لولا الانتخابية على مواصلة سياساته الاجتماعية، يعد منافسه باتخاذ نهج أكثر صرامة في مكافحة الجريمة وبداية سياسية جديدة.

ويسعى لولا، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 2023، للحصول على فترة رابعة. وكان لولا -80 عاما- قد شغل منصب رئيس البلاد من قبل، خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2010.

ويشغل فلافيو بولسونارو مقعدا في مجلس الشيوخ منذ عام 2019، ويخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

أما والده، الذي كان قد تولى رئاسة البلاد خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، فقد حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة القيام بانقلاب، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية لأسباب صحية.