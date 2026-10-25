بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية ببلغاريا وسط تصاعد الصعوبات الاقتصادية وتداعيات الحرب في أوكرانيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين البلغاريين، اليوم الأحد، لانتخاب رئيسهم المقبل، في انتخابات تركزت حملتها على تفاقم الصعوبات الاقتصادية والهجمات بالطائرات المسيرة على حركة الملاحة في البحر الأسود.

كما تمثل هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لحزب "بلغاريا التقدمية"، الموالي لموسكو، والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رومين راديف، منذ فوزه في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.

ورغم العدد القياسي للمرشحين، فمن المتوقع أن يحسم السباق الانتخابي في جولة إعادة بين الرئيسة الحالية إيليانا يوتوفا، التي تحظى بدعم حزب راديف، ورئيس الوزراء المؤقت السابق أندري جيوروف، الذي يحظى بدعم أحزاب المعارضة الموالية للغرب.