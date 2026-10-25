ميسي يفشل في إنقاذ إنتر ميامي من خسارة مفاجئة بالدوري الامريكي

تلقى إنتر ميامي خسارة مفاجئة أمام نيويورك ريد بولز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليتوقف قطار انتصارات الفريق، وتنتهي سلسلة تهديفية مميزة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استمرت 13 مباراة مع الأندية والمنتخب.

وشهدت المباراة مشاركة ميسي في الشوط الثاني، بعدما قرر الجهاز الفني عدم الدفع به أساسيًا، عقب رحلته الأخيرة إلى مدينة أوفييدو الإسبانية، يوم الخميس الماضي، لتسلم جائزة «أميرة أستورياس» للرياضة.

وبهذه النتيجة، توقفت سلسلة انتصارات إنتر ميامي عند ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الأمريكي، بعدما نجح نيويورك ريد بولز في حسم المواجهة لصالحه بهدفين دون مقابل.

كما أنهت الخسارة سلسلة ميسي التهديفية التي امتدت إلى 13 مباراة متتالية، سجل خلالها أهدافًا بقميص الأندية والمنتخب الأرجنتيني.

وبدأ ميسي المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 56، في الوقت الذي كان فيه إنتر ميامي متأخرًا بهدف سجله البرازيلي كاسيميرو بالخطأ في مرماه بعد مرور سبع دقائق من انطلاق اللقاء.

وحاول قائد المنتخب الأرجنتيني إعادة فريقه إلى أجواء المباراة، وصنع فرصة خطيرة لزميله تيلاسكو سيجوفيا بتمريرة مميزة، لكن العارضة حرمته من تسجيل هدف التعادل.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز النمساوي إميل فورسبرج الهدف الثاني لنيويورك ريد بولز، ليؤكد انتصار فريقه وينهي آمال إنتر ميامي في العودة إلى المباراة.