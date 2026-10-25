انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بعنوان «المياه حافز للسلام»

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20 وزيرا و4 مبعوثين خاصين و19 نائب وزير ورئيس وفد عربي وأجنبي

انطلقت، قبل قليل، فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يستمر حتى الخميس 29 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام".

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة مسجلة خلال جلسة الافتتاح، التي يحضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من وزراء الحكومة.

كما تشهد الفعاليات مشاركة 20 وزيرا، و4 مبعوثين خاصين، و19 نائب وزير ورئيس وفد عربي وأجنبي وممثلين عن منظمات دولية، وفق تقرير لوزارة الري.

وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم 137 جلسة رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الأمن المائي وبناء القدرات، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ويشهد المعرض المصاحب مشاركة 21 شركة ومؤسسة.

وتتصدر الأجندة الإقليمية للأسبوع استضافة الاجتماعات الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه يومي 26 و27 أكتوبر لبحث تعزيز التعاون في إدارة الموارد المشتركة وتحقيق الأمن المائي العربي.

كما يشهد الأسبوع تنظيم جلسة للعملية الإقليمية العربية لتوحيد الرؤى والمواقف تحضيرا للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

وعلى صعيد الشراكات الدولية والمبادرات، ينظم الاتحاد الأوروبي طاولة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة فرص الاستثمار وتمويل قطاع المياه في مصر، فضلا عن الإطلاق الرسمي للنسخة الثانية من مبادرة الطاقة للمياه للأغذية "WE4F 2.0"، وعقد جلسة تحضيرية أخيرة تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

ويناقش اليوم الأول إدارة موارد المياه المشتركة، كما يشهد طاولة مستديرة حول الاستثمار وتمويل المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتستعرض الجلسة الثانية يوم 26 أكتوبر تأمين النظم الغذائية عبر تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، بالتزامن مع إطلاق مبادرة الطاقة للمياه والغذاء "WE4F 2.0"، وانطلاق جلسات مؤتمر المياه العربي السابع.

ويركز اليوم الثالث على تعزيز مرونة المناخ، وعقد العملية الإقليمية العربية للتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

ويشهد اليوم الرابع مناقشة تسخير الذكاء الاصطناعي لاستدامة الموارد المائية، وورش عمل لإدارة المياه الذكية.

وتختتم الفعاليات يوم 29 أكتوبر بالجلسة الخامسة لبحث مواجهة تحديات المياه عبر الأدوات التقنية والتمويل والحوكمة.