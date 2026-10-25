نيويورك تايمز: مسئولان إيرانيان يؤكدان استعداد طهران لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين

أكد مسئولان إيرانيان رفيعا المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طهران تستعد لاستهداف دبلوماسيين وموظفين أمريكيين.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من تحذير وجهه مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون في مذكرة أرسلها إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أشار فيها إلى أن إيران كثفت بشكل كبير جهودها لاستهداف الأمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه.

وذكر المسئولان الإيرانيان -اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، وأحدهما عضو في الحرس الثوري الإيراني- للصحيفة أن استهداف المسئولين الأمريكيين يُعد "هدفا مشروعا"، وذلك بالنظر إلى عدد المسئولين الإيرانيين الذين قُتلوا على يد الولايات المتحدة وإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، صرح مسئول أمريكي للصحيفة بوجود أدلة تشير إلى أن طهران تمتلك عناصر داخل الولايات المتحدة، "لا يقتصرون على كونهم مواطنين إيرانيين فحسب".

وظهرت مذكرة كلايتون بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن تقليص عدد موظفيها في السفارات الأمريكية في كل من الأردن ولبنان وقطر والإمارات.

وفي وقت سابق من الأسبوع نفسه، أصدرت واشنطن أوامر للموظفين غير الأساسيين في سفارتها بالسعودية وعائلاتهم بمغادرة المملكة، وذلك في أعقاب تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السعودية.