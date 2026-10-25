سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب، مساء السبت، 13 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق بالغاز جراء تعرضهم للضرب من قبل جيش الاحتلال ومستوطنين في اعتداءات واقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي وشهود عيان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 9 إصابات بحالات اختناق بالغاز؛ منها 6 لأطفال خلال إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل للغاز في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ووفق شهود عيان للأناضول فإن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة مساء السبت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وفي جنوب الخليل، نقل شاب فلسطيني إلى مستشفى محلي في بلدة دورا، بعد إفراج جيش الاحتلال عنه وتعريضه للضرب الشديد، وفق شهود عيان للأناضول.

أما وسط الضفة، فقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن "مواطنا أصيب في هجوم للمستعمرين (المستوطنين) على قرية كفر مالك" شرق مدينة رام الله.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا المواطنين من قاطفي الزيتون غرب القرية "وقاموا برش مواطن بغاز الفلفل، ما أدى لإصابته بالاختناق وحروق في الوجه".

وأشارت الوكالة، إلى "تكسير عدد من أشجار الزيتون ومعدات زراعية للمواطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وغرب رام الله، ذكر تلفزيون فلسطين أن "قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات للمنازل في قرية بيت عور التحتا" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي القدس، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات عناتا وجبع وحزما "شمال شرق"، والرام "شمال"، وقطنّة "شمال غرب" دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشمالي الضفة ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهم عدة منازل بينها منازل أسرى محررين وفتشها، وأجرى تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها.

وأضافت أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدات جبع والسيلة الحارثية والزبابدة وميثلون.

وأشارت إلى مداهمة عدد من المنازل والمتاجر في بلدة جبع والعبث بمحتوياتها وتحطيم بعضها، وإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل.

وأكدت الوكالة إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء الجيش عليهما اثناء مرورهما على الحواجز المحيطة بمحافظة جنين، جرى نقلهما إلى مشافي المدينة.

وفي محافظة نابلس، قال تلفزيون فلسطين "حكومي"، إن "مواجهات عنيفة" اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية بورين جنوبي المحافظة.

وأضاف أن "جنود الاحتلال يطلقون الرصاص الحي بكثافة" دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

وجنوب مدينة نابلس، ذكر التلفزيون أن مستوطنين حطموا زجاج 4 مركبات قرب مدخل بلدة عقربا.

ومع بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 1220 فلسطينيا وإصابة 13 ألفا و350 شخصا، واعتقال 24 ألفا و600 شخص.​​​​​​​