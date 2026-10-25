عراقيون يقطعون طريق الشركات النفطية رفضا لإغلاق منفذ حدودي مع إيران

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قطع عشرات العراقيين في محافظة ميسان، اليوم الأحد، الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشركات النفطية، احتجاجاً على قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية، أن المحتجين أغلقوا طريق "بازركان" الحيوي للشركات النفطية في المحافظة، ورددوا شعارات تطالب بالعدول عن القرار، وسط انتشار أمني مكثف أحاط بموقع التظاهرة.

ووفق الوكالة، شهدت أسواق المحافظة ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضراوات والفواكه عقب القرار، ما دفع مواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بإعادة فتح المنفذ واستئناف الحركة التجارية.

وكانت الحكومة العراقية قررت يوم الثلاثاء الماضي إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر.