روسيا تعلن إسقاط 532 درون أوكرانية خلال الليلة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 532 طائرة بدون طيار (درون) أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وأشارت تقارير روسية إلى سقوط ضحايا جراء هجمات بدرونز أوكرانية، ودمار واسع جراء قصف عنيف استهدف مناطق سكنية في وسط مدينة بيلجورود الروسية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ في بيلجورود إلى مقتل روسي وإصابة آخر جراء هجوم بدرون أوكرانية على سيارة في المقاطعة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 14 جراء هجوم بدرونز، بحسب ما ذكر حاكم بيلجورود، ألكسندر شوفايف.

وأشار حاكم بيلجورود إلى أن الهجوم ألحق أضراراً بـ30 مبنى سكنياً، و3 مبانٍ إدارية، و3 مرافق اجتماعية، إضافة إلى منشآت تجارية ومنازل خاصة.

وإلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن حاكم روستوف قوله إنه تم إسقاط أكثر من 50 درون في المقاطعة وذلك خلال التصدي لهجوم جوي وقع أثناء الليل.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية واصلت الليلة الماضية شن هجمات بدرونز استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، إضافة إلى سفن بحرية قالت إنها تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن الضربات في مدينة خاركيف استهدفت مركز "إيبيتسنتر" اللوجستي، الذي قالت إنه يُستخدم لتخزين منتجات مزدوجة الاستخدام مخصصة لدعم القوات الأوكرانية.

كما استهدفت محطة "فاسيشيفو" اللوجستية، التي قالت إن القوات الأوكرانية تستخدمها لتخزين المعدات العسكرية والمنتجات مزدوجة الاستخدام.

كما أعلنت الوزارة استهداف سفينة شحن جافة أثناء إبحارها، كانت تنقل إلى ميناء تشورنومورسك شحنات مخصصة لدعم القوات الأوكرانية.

وفي كييف، قالت السلطات الأوكرانية إن 4 أشخاص أصيبوا جراء هجمات روسية على زابوريجيا ومحيطها.

وأضافت أن القوات الروسية نفذت خلال 24 ساعة 832 هجوماً استهدف 55 بلدة ومدينة في مقاطعة زابوريجيا.