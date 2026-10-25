إندونيسيا تبدأ في خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

خفضت إندونيسيا صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة ابتداء من أمس السبت، حيث يسعى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لتعزيز المعروض محليا وتقوية أمن الطاقة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن دجوكو سيسوانتو، الذي يقود وكالة ميجاس الحكومية التي تشرف على إمدادات النفط والغاز في إندونيسيا، قال إنه سيتم خفض صادرات الغاز بنحو 31 مليون قدم مكعب قياسية يوميا.

وقالت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة، إن المدينة تمتلك إمدادات طاقة كافية، مضيفة أن الخفض يمثل أقل من 2% من إجمالي الطلب اليومي على الغاز.

وأضاف رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، اليوم الأحد، أن سنغافورة تتوقع أن يتم احترام المعاهدات المتعلقة بالطاقة.

وأوضح أن العقود التجارية تغطي إمدادات الطاقة، وقال: "نتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها والجهات المستوردة للغاز في سنغافورة ستتخذ إجراءات ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها وفقا لهذه العقود".

وتعد إندونيسيا أكبر مورد للغاز إلى سنغافورة، التي تعتمد على الوقود المستورد من أجل توليد كل طاقتها الكهربائية تقريبا.