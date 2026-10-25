-حافظت السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 475 مليون دولار وبنمو 16%

-حققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية بعدما تضاعفت صادراتها إلى 343 مليون دولار بنمو 96%

-بلغت صادرات السكر خلال تلك الفترة نحو 290 مليون دولار



ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦ بنسبة ١٢.٦٪ لتصل إلى ٥.٨٢١ مليار دولار، مقارنة بنحو ٥.١٧٠ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٥، وفق تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية الصادر اليوم.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى في تاريخ القطاع، إذ يعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع قاعدة الإنتاج وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وجاء نمو صادرات القطاع مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت ١٢٠ سوقاً نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة ٢٬٨٤٨ شركة تصدر منتجاتها إلى ١٨٢ سوقاً حول العالم، مقابل ٢٬٧١٠ شركة و١٧٩ سوقاً خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو ٢.٧٤٩ مليار دولار، مقارنة بنحو ٢.٥١٩ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققة زيادة بلغت نحو ٢٣١ مليون دولار وبمعدل نمو ٩.٢٪، لتستحوذ على نحو ٤٧٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ نحو ١.٢٤٧ مليار دولار، مقابل ١.٠٦٢ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو ١٨٥ مليون دولار وبمعدل نمو ١٧.٤٪، لترتفع مساهمته إلى نحو ٢١٪ من إجمالي صادرات القطاع.

كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع إلى نحو ٤٠٣ مليون دولار، مقابل ٣٤١ مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، بزيادة بلغت نحو ٦٢ مليون دولار وبمعدل نمو ١٨.٢٪، مستحوذة على نحو ٧٪ من إجمالي صادرات القطاع.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى نحو 1.007 مليار دولار، مقابل ٨٦٢ مليون دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت نحو ١٤٥ مليون دولار وبنسبة نمو ١٦.٨٪، لتستحوذ على نحو ١٧٪ من إجمالي الصادرات.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معاً على نحو ٦٩٪ من إجمالي صادرات القطاع، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو ٤٧٥ مليون دولار، محققة نمواً بنسبة ١٦٪ وبقيمة زيادة بلغت نحو ٦٧ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو ٤٠٣ مليون دولار بنمو ١٨٪، فيما احتل الأردن المركز الثالث بصادرات بلغت نحو ٢٥٨ مليون دولار بنمو ٢٠٪. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا ٢٥٤ مليون دولار بنمو ٩٪، وإلى هولندا ٢٣٥ مليون دولار بنمو ٢٣٪.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات إليها لتصل إلى نحو ٢٢٣ مليون دولار أمريكي، محققة معدل نمو بلغ ١٠١٪ وبزيادة قدرها نحو ١١٢ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو ٦٧٠ مليون دولار، محققة نمواً بنسبة ٩٪ وبزيادة قدرها نحو ٥٧ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو ٤٦٦ مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة نحو ٣٩٨ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ٢٣٪ وبزيادة بلغت نحو ٧٤ مليون دولار.

وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما تضاعفت صادراتها تقريباً لتصل إلى نحو ٣٤٣ مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة ٩٦٪ وبزيادة بلغت نحو ١٦٨ مليون دولار.

كما سجلت أغذية الحيوانات المحضرة صادرات بقيمة نحو ٢٦٧ مليون دولار بنمو ٣٤٪، وبلغت صادرات العصائر نحو ٢٢٠ مليون دولار بنمو ٢١٪، فيما بلغت صادرات السكر نحو ٢٩٠ مليون دولار، وصادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو ١٧٨ مليون دولار بنمو ٢٤٪.

وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، بقيمة بلغت نحو ٥.١٨٩ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة ٥.٨٢١ مليار دولار.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية المصرية حاجز ٥.٨ مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط يعكس ما وصل إليه القطاع من قدرة متزايدة على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الأهمية الحقيقية للنتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة، وتعدد مصادر النمو، وهو ما يمثل أساساً أكثر قوة واستدامة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأكد بزان أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم وتحويل النمو المحقق إلى توسع تصديري مستدام، وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية على فتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.