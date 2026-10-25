الاحتلال يغلق معابر الضفة خلال انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق جميع المعابر البرية مع الضفة الغربية خلال انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء، ويأتي ذلك ضمن إجراءات أمنية تتضمن فرض قيود على حركة العمال الفلسطينيين، تبدأ اعتباراً من اليوم.



وبحسب بيان نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال، إيلا واوية، اليوم الأحد، تقرر منع دخول العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى أماكن عملهم في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة وغور الأردن، اعتباراً من اليوم وحتى غداً.



وأوضح البيان أن القيود تستثني المناطق الصناعية وعدداً محدوداً من المناطق الأخرى التي حصلت على موافقة مسبقة.



أما يوم الثلاثاء، فتتسع الإجراءات لتشمل منع دخول العمال وخروجهم من وإلى جميع مناطق الضفة الغربية وغور الأردن، بما فيها المناطق الصناعية، إلى جانب إغلاق جميع المعابر البرية طوال الانتخابات.



وأشار جيش الاحتلال إلى أن القرار اتُخذ بناءً على تقييم للوضع الأمني، وأن المستوى السياسي صادق على إجراءات يوم الانتخابات بناءً على توصية المؤسسة الأمنية.



ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن استثناءات محتملة للحالات الإنسانية أو الطبية خلال إغلاق المعابر، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.



والجدير بالذكر أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة تشهد تنافس 38 حزباً سياسياً، لكن من المتوقع ألا يتمكن معظمها من حصد عدد كافٍ من الأصوات للفوز بأحد المقاعد الـ120 في الكنيست.



وتعتمد الانتخابات الإسرائيلية على نظام التمثيل النسبي على مستوى الدولة بأكملها، إذ يصوت الناخبون لقائمة حزبية واحدة وليس لمرشحين أفراد، وتُحدد حصة كل حزب من المقاعد وفق نسبة الأصوات التي يحصل عليها على المستوى الوطني.



وللدخول إلى الكنيست، يتعين على الحزب الحصول على ما لا يقل عن 3.25% من الأصوات، وهو ما يعادل 4 مقاعد.



لكن لم يسبق لأي حزب أن فاز بأغلبية مطلقة، لذلك تُشكّل الحكومات عادة عبر ائتلافات حزبية.