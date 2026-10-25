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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تبدي استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن

الأزمة الإنسانية في اليمن
الأزمة الإنسانية في اليمن
د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 7:26 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 7:26 ص

  أكدت ماليزيا استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية إلى اليمن، ودعت جميع أطراف الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حل دبلوماسي، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وقال وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، إن بلاده تتعاطف مع معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه تداعيات الحرب الأهلية المطولة، بما في ذلك المجاعة والصعوبات في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن نظيرته اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، التي أطلعته على آخر التطورات في اليمن، طرحت القضية خلال اتصال هاتفي معه أمس الأول الخميس.

وقال الوزير للصحفيين اليوم: "إن ماليزيا على استعداد للمشاركة في أي مهمة إغاثية أو تقديم المساعدات إلى الدول التي تحتاج إليها، في حدود إمكانياتنا".


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