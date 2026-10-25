أمين عام الكنيسة الإنجيلية: منتدى مصر 2026 زاد الترابط بين الشعب والحكومة

قال القس رفعت فتحي أمين عام الكنيسية الإنجيلية، إن «منتدى مصر 2026» كان متميزًا وزاد من الترابط بين الشعب والحكومة.

وأشار في تصريحات للقناة «الأولى المصرية»،على هامش «منتدى مصر 2026» السبت، إلى أن المنتدى عرّف المواطنين بأسباب اتخاذ الدولة للقرارات، وإنشاء المشاريع والتي ربما لا تنعكس فوائدها مباشرة على المواطن، وغيرها.

وتابع أن الدولة نفّذت عددًا من المشاريع للمستقبل بهدف تحسين الاقتصاد، ومنها شبكة الطرق، والمناطق الاقتصادية، والمدن الجديدة، وغيرها.

وتطرق إلى التقرير الذي قدّمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنجازات الحكومة على مدار 12 عامًا، والتي اعتبرها «نقلة كبيرة جدًا _ ليس كمدة زمنية _ في سجل التاريخ المصري».

وأشاد بالإنجازات الحكومية خلال هذه المدة بقيادة الرئيس السيسي، قائلًا: «شيء رائع جدًا ونحن فخورون به».

وذكر أن هذه الإنجازات تتجاوز المستوى المحلي إلى علاقات مصر الخارجية التي تتسم بالتوازن والانفتاح وتدعو إلى السلام ومساندة المظلومين حول العالم، والتي اعتبرها «نقطة مهمة جدًا جدًا ومسببة للاحترام للدولة والحكومة والشعب المصري».

واختتم حديثه، واصفًا الحكومة المصرية بأنها «حكومة عاقلة متزنة غير مندفعة تعمل لخير البلد وفي نفس الوقت أيضًا بتعمل شبكة من العلاقات مفيدة جدًا للدولة المصرية».



واختُتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.