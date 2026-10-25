رئيس القطاع الديني بالأوقاف: جلسات منتدى مصر حملت آمال وطموحات الدولة للمستقبل

قال الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن «منتدى مصر 2026» عُقد بدعوة رئاسية للحكومة لإنشاء وسيلة تواصل بينها وبين المواطنين لتعريفهم بما تمر به الدولة خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وأضاف في تصريحات للقناة «الأولى المصرية»،على هامش «منتدى مصر 2026» اليوم السبت، أن جلسات المنتدى ركّزت على عرض إنجازات الحكومة وما ستقوم به خلال الفترة المقبلة، وغيرها، متابعًا أن الجلسات «حملت في طياتها آمال وطموحات ما ستقوم به الدولة في الأيام القادمة».

وذكر أن جلسات لجنة الشئون الدينية كانت مثمرة، مشيرًا إلى أن الأزهر والكنيسة استعرضا جهودهما على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية.

وتابع أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، استعرض خلال هذه الجلسات جهود الوزارة وطموحها المستقبلي، لافتًا إلى استعدادهم لافتتاح مركز للذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع المقبل.

وعلق عبدالباري، على افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي، قائلًا: «الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا في العالم، وتحولاته سريعة ومذهلة ولابد لكل واحد متصدي للدعوة والتوعية المجتمعية أن يكون عارفًا بأحوال زمانه».



واختُتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة أولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.