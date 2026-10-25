النائب أحمد سمير: الحكومة ظهرت بشكل مختلف في منتدى مصر وربطت مخرجاتها بجدول زمني 3 سنوات

قال النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم الأخير لـ «منتدى مصر 2026»، شهد «حدثًا جديدًا على الدولة المصرية» تمثّل في خروج توصيات مُخصصة لكل وزارة أو جهة بجداول زمنية محددة.

وأضاف خلال تصريجات لبرنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء السبت، أن التوصيات ارتبطت بمشاكل الرأي العام «الشارع»، مستشهدًا بتعديل قانون البيئة وملف التطوير العقاري وغيره.

وتابع: « إحساس الدولة بالمواطن المصري ومشاكله اليومية التي تطرح من خلال وسائل الإعلام النهاردة تم علاجها.. ودا ارتباط كبير جدًا بين الدولة ومواطنيها».

ونوه إلى المنتدى يمس جميع أطراف وفئات المجتمع المصري وقطاعاته، مشيرًا إلى أن مُخرجاته تُنفذها جهات مختصة خلال 3 سنوات، وأن «الدولة خرجت بشكل مختلف في هذا المنتدى، لارتباطها بجدول زمني محدد خلال 3 سنوات، وتحديد الجهات القادرة على التنفيذ».

وذكر أن مجلسي النواب والشيوخ يعملان على 5 قوانين أو مشاريع قوانين، تتضمن تعديل قانون البيئة، وقانون تنظيم السوق العقاري، وغيرها، قائلًا إن «مجلس النواب والشيوخ سيعمل على هذه المحاور لإخراج التوصيات بشكل مباشر».

وأشار إلى أن «كل الوزارات مع المجالس النيابية وتوصيات المؤتمر تتم بشكل يمس المواطن المصري»، مضيفًا أن «الأرقام الاقتصادية بتبقى جيدة جدا ولكن حال المواطن المصري هو الأساس في تحديد آليات ونجاح هذه التوصيات».



واختُتمت اليوم فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.