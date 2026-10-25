اندلاع حريق في مصنع بولاية أيوا الأمريكية

اندلع حريق يوم السبت في مصنع يتبع شركة "كويكر أوتس" في ولاية أيوا الأمريكية. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت إدارة الإطفاء في سيدار رابيدز إن رجال الإطفاء استجابوا للبلاغ في حدود الساعة 4:45 مساء. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا أسود يعلو وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

ولم تتوفر معلومات فورية حول أسباب اندلاع الحريق.

وتعد منشأة كويكر أوتس أكبر منشأة لطحن الشوفان في العالم. وهي تتعامل مع أكثر من 900 ألف كيلوجرام من الشوفان يوميا، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.