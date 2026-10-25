ماسك: أوكرانيا استخدمت ستارلينك في شن ضربات هجومية بالمسيرات

اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يوم السبت الجيش الأوكراني بانتهاك شروط استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ، عبر توظيفها في شن ضربات هجومية قاتلة بالطائرات المسيرة.

وكتب مؤسس شركة سبيس إكس على منصته إكس: "انتهك الجيش الأوكراني شروط استخدام خدمة ستارلينك واستخدمها لشن غارات هجومية بالطائرات المسيرة لقتل الناس. وقد أغلقت تلك الثغرة الأسبوع الماضي".

ولم يقدم ماسك أدلة أو أمثلة محددة لدعم مزاعمه.

وتعد ستارلينك، التي تديرها شركة سبيس إكس التابعة لماسك، خدمة تجارية مخصصة للأغراض المدنية والدفاعية، وليست للعمليات العسكرية الهجومية، وفقا لماسك. وقال إن نظيرتها العسكرية، ستارشيلد، تخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية.

ويستخدم الجيش الأوكراني ستارلينك للدفاع الجوي ضد الغزو الروسي، حيث تلعب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أيضا دورا مهما في عمليات المسيرات واللوجستيات والاتصالات.

وكانت أوكرانيا قد اشتكت في الأيام الأخيرة من أن الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأمريكية قد تم إبطاؤه، دون أن يتضح من المسؤول عن هذا الخلل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إنه تم إعادة تشغيل الاتصالات بستارلينك وستارشيلد.

وتابع : "تم استعادة عمليات ستارلينك وستارشيلد إلى السرعات التي كانت لدينا قبل فرض جميع القيود. والسرعات الآن في المستوى الذي يجب أن تكون عليه".