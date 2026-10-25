سنغافورة: خفض إمدادات الغاز الإندونيسي لن يتجاوز 2% من الطلب اليومي

قالت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة، مساء اليوم السبت، إن خفض إمدادات الغاز من إندونيسيا سيمثل أقل من 2% من إجمالي الطلب اليومي على الغاز في البلاد.

جاء ذلك ردا على استفسارات صحيفة "ذا ستريتس تايمز"، عقب تصريحات مسؤول إندونيسي بشأن خفض صادرات الغاز إلى سنغافورة عبر خطي أنابيب يرتبطان مباشرة بالدولة .

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن دجوكو سيسوانتو رئيس هيئة تنظيم أنشطة النفط والغاز في إندونيسيا "إس كيه كيه ميجاس"،وهي الوكالة الحكومية الإندونيسية المسؤولة عن تنظيم والإشراف على أعمال الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد ، قوله إن بلاده ستخفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة بمقدار 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا، اعتبارا من 24 أكتوبر .

وقال متحدث باسم هيئة سوق الطاقة السنغافورية إن إجمالي الخفض، وفقا للمعلومات الواردة من مستوردي الغاز الطبيعي في سنغافورة، يبلغ 17 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا على مدى 18 يوما.

وأضاف أن إجمالي الطلب اليومي على الغاز في سنغافورة يتجاوز 1000 مليار وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف المتحدث: "تدرك الهيئة أن مستوردي الغاز سيلجأون إلى جميع الإجراءات المتاحة بموجب عقودهم للتعامل مع اضطراب الإمدادات".