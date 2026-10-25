ترامب يدلي بصوته مبكرا في الانتخابات النصفية في فلوريدا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته في الانتخابات النصفية يوم السبت، قائلا إنه صوت لجميع المرشحين الجمهوريين في فلوريدا قبل أن يتحدث في تجمع انتخابي في جورجيا.

ووصل دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا معا إلى مكتب المشرف على الانتخابات بمقاطعة بالم بيتش في 'ويست بالم بيتش' للإدلاء بصوتيهما، وذلك بعد أن قضى الرئيس الصباح في ملعب الجولف المجاور. وتعرض ترامب في الماضي لانتقادات متكررة لاعتماده على التصويت عبر البريد ، رغم هجومه المستمر على هذه الآلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد صوت لصالح خيارات الحزب، أجاب ترامب — الذي كان يضع ملصقا كتب عليه 'لقد صوت' — قائلا: 'بكل تأكيد، وبشكل قاطع".