قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدة السموع ومدينة طوباس بالضفة الغربية وتعتدي على فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد منتصف الليلة الماضية، بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية القول، إن "قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، وشرعت في مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، وتخلل ذلك تكسير الأبواب وتخريب الممتلكات، والاعتداء على المواطنين واحتجازهم والتحقيق معهم".

من ناحية أخرى، "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طوباس، وانتشرت في عدد من أحيائها"، بحسب (وفا).

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات الاحتلال داهمت منازل أسرى محررين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات".