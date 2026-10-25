استئناف إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح وإطلاق 280 شاحنة دقيق لغزة

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة تسيير قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأنواع، اليوم الأحد، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتعزيز احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي سياق موازٍ، استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من المغادرين للأراضي المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة بعد إنهاء إجراءات العبور، وجرى تجهيز سيارات إسعاف لاستقبال دفعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغ 50 ألفا و607 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 262 ألفًا و700 طن تقريبًا.

وأوضح أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 3480 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 106 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

واستجابة لأزمة الخبز في قطاع غزة، أطلق الهلال الأحمر المصري 280 شاحنة دقيق وسلال غذائية في إطار حملة «سنابل العطاء» لعودة تشغيل المخابز.

وجاء في بيان الهلال الأحمر المصري أنه جرى الدفع بأكثر من 90 شاحنة دقيق وسلال غذائية، تمهيدًا لتسليمها إلى اللجنة المصرية لتقوم بدورها في توزيعها على المخابز؛ لمواجهة أزمة الخبز الحادة وتعطل المخابز داخل القطاع.

فيما جرى الدفع على مدار الأسبوع الماضي بأكثر من 190 شاحنة دقيق وسلال غذائية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الأهالي.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الثانية بعد القافلة رقم 300، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقدمت القافلة رقم 302 من «زاد العزة» أكثر من 3676 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت دقيقًا وسلالًا غذائية، ومستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز والمنشآت الحيوية في القطاع.