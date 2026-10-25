أبو ريدة يستقبل وفد «فيفا» لمناقشة الحوكمة المالية والانتقالات الدولية

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفدًا من الاتحاد الدولي، في زيارة رسمية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل متخصصة لنظام الانتقالات الدولية (TMS).

وتُعقد الاجتماعات بالتنسيق مع الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وبمشاركة الإدارات المالية وإدارة شؤون اللاعبين، لمتابعة مشروعات «فيفا للأمام» ومراجعة ملفات الحوكمة المالية، وبحث الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي والإداري داخل الاتحاد.

كما تتضمن الاجتماعات مناقشة الجوانب الفنية الخاصة بنظام الانتقالات الدولية (TMS)، وتنظيم ورشة عمل متخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة التعامل مع النظام.

وتستمر زيارة وفد «فيفا» إلى مصر من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى الجمعة 30 أكتوبر 2026، وتشمل سلسلة من الاجتماعات الفنية والإدارية والتنسيقية مع الأمين العام والإدارات المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار تعزيز التعاون بين الاتحادين الدولي والمصري وتطوير آليات العمل وفقًا للمعايير المعتمدة من «فيفا».