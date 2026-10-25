أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رفض أي إساءة إلى ليبيا أو إلى شعبها.

وقال الدبيبة، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم: "ليبيا دولة ذات سيادة، ونرفض أي إساءة إليها أو إلى شعبها الذي قدّم تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب".

وأضاف :"نحرص على علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، ولن نقبل أن تكون كرامة ليبيا وشعبها مادة للسجالات الانتخابية".

يأتي موقف الدبيبة ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية جورجيا أمس السبت، حملت إساءة للمهاجرين ووصف ليبيا ودولا أخرى بأنها "حثالة" و"موبوءة بالإرهاب".