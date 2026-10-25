أشاد جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلام المستدام ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة.

وقال رامبولا، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استقبال القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تشرف بالمشاركة مع جوتيريش وزملائه من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة في مناقشة استراتيجية حول عمل المنظمة في مصر والاستجابة الإنسانية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أن مصر تواصل أداء دور حيوي في تعزيز السلام المستدام ودعم الجهود الإنسانية في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية والشركاء لدفع أهداف التنمية المستدامة في مصر.