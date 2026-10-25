 خلال استقبال جوتيريش.. منسق الأمم المتحدة: مصر تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز السلام ودعم الجهود الإنسانية بالمنطقة - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2026 2:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

خلال استقبال جوتيريش.. منسق الأمم المتحدة: مصر تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز السلام ودعم الجهود الإنسانية بالمنطقة

مروة محمد
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 2:01 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 2:01 م

أشاد جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلام المستدام ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة.

وقال رامبولا، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع استقبال القاهرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تشرف بالمشاركة مع جوتيريش وزملائه من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة في مناقشة استراتيجية حول عمل المنظمة في مصر والاستجابة الإنسانية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أن مصر تواصل أداء دور حيوي في تعزيز السلام المستدام ودعم الجهود الإنسانية في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الحكومة المصرية والشركاء لدفع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك