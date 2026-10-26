استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أهمية مشاريع تطوير العشوائيات، قائلًا إن أكثر من 1.5 مليون مواطن كانوا يقيمون في مناطق غير آمنة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الوحدات البديلة التي وُفّرت للمواطنين كانت مجهزة بالكامل، وأن الأطفال يشعرون بالأمان لإقامتهم داخلها

ورأى أن عدم تنفيذ هذه المشروعات كان سيؤدي إلى فقد قيم اجتماعية وإنسانية ويمُثل خطرًا على حياة سكاني العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ولفت إلى التداعيات السلبية للإقامة في هذه المناطق غير الآمنة، سواء على المستوى الصحي، أو التعليمي والثقافي، أو الأمني، والتي تُنتج «إنسانًا يكره بلده والعيش فيها ومصلحتها».

وقال: «تخيلي 1.5 مليون بني آدم، كانوا يعيشون في خطر على حياتهم وصحتهم وأمنهم وتعليمهم وثقافتهم وده كان بينتج إنسان بيكره بلده وبيكره يعيش فيها ومصلحتها».



خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، أمس السبت، بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملايين المواطنين لمسوا ثمار التنمية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تحسن مستوى حياة ملايين الأسر بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة.

وأضاف أن 18 مليون مواطن في الريف استفادوا من تطوير حياتهم، ونُقل 1.5 مليون مواطن من المناطق العشوائية، إلى جانب توفير مليوني وحدة سكنية للأسر الجديدة.

وأوضح أن جهود التنمية أسهمت في إتاحة خدمات الصرف الصحي لنحو 36 مليون مواطن في القرى، فضلًا عن استفادة الملايين من علاج فيروس «سي»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة قوائم الانتظار.

واختُتمت أمس فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.

وشارك الرئيس السيسي في منتدى مصر 2026، الذي هدف لمناقشة اولويات التنمية في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وفتح مساحة للحوار بين الحكومة والمواطنين والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، بشأن أثر السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.