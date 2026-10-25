وزير العمل ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثان التعاون في رعاية العمالة غير المنتظمة والتدريب من أجل التشغيل

بحث وزير العمل حسن رداد، مع رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات العمل والعمال، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

واستقبل وزير العمل، اليوم الأحد، الدكتور بهاء الغنام بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث آليات التعاون في حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات التابعة للجهاز، وإنشاء قاعدة بيانات لها، تمهيدا لشمولها بمنظومة الرعاية والحماية والدعم التي تقدمها وزارة العمل.

وقال وزير العمل، إن التعاون يستهدف الاستفادة من خبرات الوزارة ومراكزها وبرامجها التدريبية في تأهيل الشباب وتدريبهم من أجل التشغيل داخل الشركات المتخصصة التابعة للجهاز، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات وتدعم فرص التشغيل.

وأضاف أن التعاون في هذه الملفات يتيح فرصًا لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وربط التدريب والتأهيل باحتياجات سوق العمل، بما يدعم توفير فرص عمل مناسبة ويسهم في تلبية احتياجات المشروعات من العمالة الماهرة.

واتفق الجانبان على سرعة توقيع بروتوكول تعاون يتضمن مجالات العمل المشتركة، إلى جانب بحث تنظيم ندوات ودورات توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشأن تشريعات العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز الوعي بالحقوق والواجبات، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في ضوء الدور التنموي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتساع نطاق مشروعاته وشراكاته مع القطاع الخاص، بما يتيح فرصا واعدة للتكامل بين جهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل، واحتياجات المشروعات من العمالة الماهرة.