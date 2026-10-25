تمديد عرض مسرحيتي شوجر دادي وأنا مش عارفني ضمن موسم الرياض حتى نهاية أكتوبر

تشهد مسرحيتا "شوجر دادي" و"أنا مش عارفني" ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة تمديدًا لعروضهما، بعد التفاعل الجماهيري الذي شهدته عروضهما الأولى، حيث تستمر العروض الإضافية لمسرحية "شوجر دادي" حتى 31 أكتوبر، فيما تستمر العروض الإضافية لمسرحية "أنا مش عارفني" حتى 1 نوفمبر، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح في الخليج والعالم العربي.

وكانت عروض مسرحية "شوجر دادي"، قد انطلقت يوم الخميس 22 أكتوبر على مسرح بكر الشدي في منطقة "بوليفارد سيتي".

فيما انطلقت عروض مسرحية "أنا مش عارفني" يوم الجمعة 23 أكتوبر على مسرح محمد العلي في المنطقة ذاتها، وسط حضور جماهيري وتفاعل مع المشاهد الكوميدية والمواقف التي شهدتها المسرحيتان، حيث تفاعل الحضور بالضحك والتصفيق مع أداء النجوم وتطورات الأحداث.

وتدور أحداث مسرحية "شوجر دادي" حول "نوح"، الذي يستيقظ صباح عيد ميلاده الخمسين ليجد أن المحيطين به باتوا يعاملونه وكأنه أصبح مسنًا ولم يعد من حقه الاستمتاع بالحياة، ليقرر خوض رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والتحديات، يسعى خلالها إلى إعادة اكتشاف نفسه وتغيير نظرته إلى العمر، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنان حسن البلام، والفنان أحمد العونان، والفنان محمد الرمضان، والفنانة زهرة عرفات، إلى جانب نخبة من الفنانين، في عرض مسرحي يقدم للجمهور مواقف كوميدية تتناول العلاقة بين التقدم في العمر والرغبة في مواصلة الاستمتاع بالحياة.

أما مسرحية "أنا مش عارفني"، فتتناول قصة "عمر"، الطيار الوسيم الذي يعيش قصة حب مع "ندى"، بينما يخفي عنها أسرارًا من ماضيه العاطفي، قبل أن تنكشف الحقيقة وتقوده الأحداث إلى طبيب نفسي يكتشف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في "ندى"، بل في "عمر" نفسه، لتبدأ رحلة علاجية غير تقليدية يواجه خلالها عيوبه ومشكلاته الشخصية، وسط سلسلة من المواقف الكوميدية والمفاجآت.

ويؤدي بطولة مسرحية "أنا مش عارفني" الفنان عمرو يوسف، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة أسماء جلال، بجانب أحمد عبدالوهاب ونسرين أمين وآية عبدالرازق ونخبة من النجوم، في عمل يجمع بين الكوميديا والمفارقات الاجتماعية، من خلال أحداث تتناول العلاقات العاطفية واكتشاف الذات بأسلوب كوميدي.

وتأتي المسرحيتان، ضمن البرنامج المسرحي لموسم الرياض في نسخته السابعة، الذي يجمع مجموعة من الأعمال الكوميدية والعروض المسرحية بمشاركة أبرز نجوم المسرح العربي، إلى جانب الحفلات الغنائية والفعاليات الرياضية والتجارب الترفيهية المتنوعة التي يقدمها الموسم لزواره.