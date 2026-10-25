القبض على حلاق قتل شابا عاتبه على معاكسة شقيقته في القطامية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل شاب باستخدام سلاح أبيض، بعدما عاتبه المجني عليه على معاكسة شقيقته في منطقة القطامية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شاب وحلاق بالمنطقة، أسفرت عن سقوط مصاب.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، برفقة سيارة إسعاف، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، ونقلت جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان، كما فُرغت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه توجه إلى الحلاق لمعاتبته بسبب معاكسة شقيقته، فطعنه المتهم باستخدام سلاح أبيض.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب هروبه من مكان الواقعة، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.