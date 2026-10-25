الأوقاف تفتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية للأئمة والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية، بالتعاون مع معهد الدراسات الأفرو آسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وحرصًا على دعم التحصيل العلمي، وصقل معارف الأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة ومهاراتهم.

وتُموَّل المنحة مناصفةً بين وزارة الأوقاف ومعهد الدراسات الأفرو آسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، في إطار التعاون بين الجانبين؛ لتغطية التكاليف الدراسية، دون أن يتحمل الباحث أي أعباء مالية طوال فترة الدراسة، ما دام مستمرًّا فيها دون رسوب أو غياب في أي سنة دراسية.

وفي حال تعثر الباحث في أي سنة دراسية، يتحمل نفقات دراسته بنفسه في الأعوام التالية.

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