والد زوجة الأمير هاري يقر بالدفع مقابل الجنس وينفي مزاعم حيازة صور اعتداء على الأطفال

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اعترف توماس ماركل، والد ميجان زوجة الأمير البريطاني هاري، بدفعه أموالا مقابل الجنس في الفلبين، لكنه واصل نفيه للاتهامات الموجهة إليه بحيازة مجموعة من صور الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبحسب صحيفة ذا صن، زعم توماس ماركل الابن، الأخ غير الشقيق لميجان، أنه عثر على مجموعة من الصور المملوكة لوالدهما في منزله السابق بالفلبين، وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ووفقا للتقارير، فقد أبلغ الشرطة هناك بأنه اكتشف صورا ومقاطع فيديو للاعتداء على الأطفال مختلطة بتذكارات عائلية بريئة.

وأضافت الصحيفة أنه تواصل أيضا مع محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي، قال توماس ماركل الأب إنه "لم يمارس الجنس مطلقا مع أي شخص تحت سن الثامنة عشرة".

وأوضح للصحيفة أنه عندما كان أعزبا، سافر إلى الفلبين مرتين على الأقل و"عاشر بائعات هوى".

وأضاف: "أنا معجب بالنساء الآسيويات، لكن هذا ليس جريمة".