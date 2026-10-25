وزير الخارجية الهندي: يجب على الأمم المتحدة إظهار القيادة لا الاكتفاء بدور المتفرج على الأزمات العالمية

قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم الأحد، يجب على الأمم المتحدة أن تضطلع بدور قيادي و"ألا تكتفي بدور المتفرج" على الأزمات العالمية، ورغم ذلك دعا المنظمة الدولية في الوقت نفسه إلى الإقرار بأوجه القصور والقيود التي تواجهها، والسعي إلى تحسين أدائها.

وأكد جايشانكار، في كلمة ألقاها خلال فعالية في نيودلهي، أن الحاجة إلى "تعدديةأطراف متجددة" تزداد إلحاحا يوما بعد يوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا.)

وأدلى جايشانكار بهذه التصريحات في حضور ، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الهند، ستيفان بريسنر، الذي شاركه المنصة أيضا.

وأُقيمت الفعالية في مركز "بهارات ماندابام" بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس بعثة تشينمايا (وهي منظمة هندوسية روحية وثقافية دولية.)

وأوضح جايشانكار أن روح التضامن والتعاون بين دول العالم تجسدت وتم التعبير عنها قبل أكثر من ثمانية عقود، عند تأسيس الأمم المتحدة.

أضاف في هذه المناسبة، وبينما "نقر بالحاجة إلى هذه التغييرات التي طال انتظارها، فلنجدد التزامنا بالعمل معا. فنحن يجمعنا الكثير، ونتشارك المصير، ونحن متحدون، ونشكل واقعا واحدا."