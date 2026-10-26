النائب سمير البيومي: شريحة كبيرة من المواطنين لم تعد تتحمل المزيد من أعباء التضخم بعد ارتفاع سعر الدولار

طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الأسعار، والوقوف على خطتها لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، محذرًا من زيادة أعباء التضخم على المواطنين، وذلك بعد وصول سعر الدولار إلى 55.77 جنيه.

وقال "البيومي"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار وتداعياته على الاقتصاد والمواطن، موضحًا أن من أهم أسباب تقدمه بالطلب ارتفاع سعر العملة الأمريكية دون وجود مبرر اقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، بما يؤثر على الوضع الاقتصادي لجميع فئات الشعب، مشيرًا إلى أن مصر تستورد العديد من السلع والمواد الخام بالدولار، مثل المواد البترولية والأعلاف والحبوب، وهو ما ينعكس على أسعارها ويزيد الأعباء على المواطنين.

وتابع أن معظم المواد الأساسية والمدخلات الرئيسية للسلع في المجتمع المصري يدخل في إنتاجها مشتقات بترولية ومحروقات مستوردة، ما يجعل ارتفاع سعر الدولار مؤثرًا في تكلفة الإنتاج والأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع زيادة أسعار البترول عالميًا يمثل مشكلة مركبة أمام الدولة، وقد يزيد الأعباء على الموازنة العامة في حال دعم بعض السلع والخدمات، خلال الظروف الاقتصادية الراهنة والأوضاع الإقليمية والعالمية.

وشدد على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الحكومة لبحث تداعيات ارتفاع الدولار على الأسعار، ومناقشة الخطط والحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لم تعد تتحمل المزيد من أعباء التضخم.



وتقدم "البيومي"، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتداعيات ذلك على الاقتصاد والمواطن".