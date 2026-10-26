قالت الفنانة كندة علوش، إنها تحرص على تربية أبنائها على تحمل المسئولية وحمايتهم دون إفراط يجعلهم عرضة للانهيار عند مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أنها "تكبح الرغبة في السيطرة التامة على تفاصيل حياتهم وتمنحهم مساحة لاتخاذ القرار".

وأشارت خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" إلى أن الأطفال يعودون مجهدين من المدرسة، لافتة إلى أن وقت النوم فرصة للبوح ومعرفة ما يقلقهم أو يسعدهم في المدرسة.

وأضافت أنها تستثمر تلك اللحظات لـ "الإشراف من بعيد"، بالإضافة إلى حرصها على سرد القصص اليومية التي تغرس عبرها القيم والمبادئ في الأطفال.

وتطرقت إلى دور زوجها الفنان عمرو يوسف، قائلة إن "عمرو أب هائل"، ولكنه يركز أكثر على اللعب اليومي مع الأطفال، واصطحابهم للتمارين، معربة عن سعادته لكونه لا يجسد "نموذج الأب الصارم التقليدي".

وعبرت عن حبها الشديد للعلاقة القائمة على التوازن والبر بين عمرو بوالدته، قائلة: "أنا حقيقي بعشق علاقة عمرو بوالدته، ربنا يحفظها لنا، هي حاضرة في حياتنا بشكل يومي، وبيكلمها بشكل يومي ويسأل عنها ويطمئن عليها ويُقدسها، ونحن الآن نقترب من إتمام عشر سنوات من الزواج، لم تشعرني يوما بأنها تفرض رأيا أو الأم المتسلطة".

وأضافت أن والدتها تمثل "وطنها وسندها" الذي تعتمد عليه في كل تفاصيل رعاية الأطفال والطعام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها "ضد إدمان الأطفال الشاشات".

وانتقدت لجوء بعض الأهالي لمنح الرضع هواتف لتناول الطعام بسبب قلة الوعي أو الاستسهال، موضحة أن مشاهدة التلفزيون في منزلها تخضع لساعات محددة.