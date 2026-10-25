متحدث الحكومة بعد خسائر البورصة: تخارج المستثمرين من أسواق المال يشمل دول المنطقة وليس مصر وحدها

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية متوفر في حدود الستة أشهر، وينطبق الأمر ذاته على رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بالعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وشدد على استقرار الأوضاع وتوفر السلع التموينية والاستراتيجية، قائلا: "في هذه المرحلة لا توجد أية أزمة ولا توجد أية إشكالية في توفير أي من السلع المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي للدولة".

ورد على التساؤل حول ما إذا كان اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم قد شهد بحثا لما تعرضت له البورصة المصرية وصعود سعر صرف الدولار متجاوزًا 55 جنيهًا.

وقال إن ملف أسواق المال وما يرتبط به يُعد من الملفات التخصصية التي يفضل أن يتحدث فيها الخبراء المعنيون، لافتا إلى إشارة الاجتماع لجوانبها المختلفة.

وتابع: "لا أريد أن أقول إنها أزمة، فما تشهده أسواق المال لا يقتصر على السوق المصرية فحسب، ولكن يشمل دول المنطقة والأسواق الناشئة بصفة عامة".

وأوضح أن المستثمر يسعى دائما إلى الحصول على التأمينات والضمانات اللازمة، مع تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرا إلى انعكاس ذلك في كثير من الأحيان على الخروج من أسواق المال، ولكن هذا الخروج لا يرتبط بمصر وحدها، وإنما يعكس مشهدا عاما في كثير من الدول.

وكانت البورصة قد أوقفت جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 10%، وقد أغلق في نهاية الجلسة متراجعا بنسبة 8.88%.، وتعد هذه أول مرة تعلق فيها البورصة التداول نصف ساعة، منذ 5 سنوات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر بنحو 261 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، في ظل التراجع الحاد الذي شهدته السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تاسي) بنسبة 2.65% إلى 9438.50 نقطة، متأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق.