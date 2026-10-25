أشرف زكي عن أغنية أبطال قلوبنا بمهرجان المسرح: رسالة تقدير لمشوار فنانين لم يكن سهلا

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن أغنية «أبطال قلوبنا» التي قُدمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المسرح المصري، تحمل رسالة إلى الفنانين بأنهم قريبون من الجمهور، وأن مشوارهم لم يكن سهلًا، مؤكدًا أنه ليس شرطًا أن يكون الفنان بطل العمل حتى يظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الناس.

وأضاف زكي عبر برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الأغنية التي كتب كلماتها أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أسامة الهندي، وغناها أحمد سعد، تؤكد أن الفنان قد يقدم مشهدًا واحدًا يظل عالقًا في أذهان الجمهور، قائلًا إن المهم أن يعيش أثره، وليس بالضرورة أن يكون «نمرة واحد» أو صورته على الأفيش.

وأشار إلى أن أيمن بهجت قمر قال له خلال العمل على الأغنية: «أنت جيت لي في ملعبي»، مشيدًا بالكلمات واللحن والتوزيع، مؤكدًا أهمية الاحتفاء بالفنانين الذين أسهموا في نجاح الأعمال الفنية.

ونوه إلى أن استقبال الجمهور كان رائعًا، وشهد كلمات مؤثرة من عدد من الفنانين، من بينهم محمود حميدة ومحمد هنيدي وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم، مضيفًا: «عملنا ليلة حلوة، ونتمنى يبقى فيه المزيد من التكريم لهؤلاء الفنانين اللي لولاهم العمل مش هيكمل».

واستكمل أن اسم الأغنية كان «الصورة بيكم أحلى»، مشيرًا إلى أنه التقى المنتج محمد السعدي في مهرجان الجونة، وعندما استمع إلى الأغنية تأثر بها، واقترح تسميتها «أبطال قلوبنا».

ووجّه الشكر إلى المؤسسات التي دعمت المهرجان، وفي مقدمتها مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واصفًا إياها بأنها صرح عظيم يليق باسم كبير.

وعن اختيار الفنان مصطفى غريب لتقديم حفل الافتتاح، أوضح أنه يحمل رسالة إلى الشباب الذين يحضرون الفعاليات ويحلمون بالحصول على فرصتهم، قائلًا إن "غريب" كان قبل 3 سنوات يجلس بين هؤلاء الشباب، ويتمنى أن تأتيه الفرصة، واليوم يقف أمامهم ليؤكد أن الأحلام يمكن أن تتحقق.

وافتتح الفنان مصطفى غريب حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم أمس السبت على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر، وسط تصفيق وهتافات من الجمهور الذي استقبله بحفاوة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المهرجان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ونائب رئيس المهرجان المخرج هشام عطوة، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، فيما تولى إخراج الحفل المخرج محمد جبر.