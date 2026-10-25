لونين يعوض كورتوا ومبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو، الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز الليجا.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الأول وصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، وبالعلامة الكاملة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث، برصيد 21 نقطة فقط من 9 مباريات.

وتلقى ريال مدريد ضربة كبيرة اليوم بعدما أعلن غياب الحارس تيبو كورتوا؛ بسبب الإصابة، لينضم للثلاثي المصاب رودريجو جويس، وفيرلاند ميندي وراؤول أسينسيو، فيما يغيب فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي - إبراهيما كوناتي - دين هويسين و مارك كوكوريا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أردا جولر - يان ديوماندي و كيليان مبابي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: سيرجيو ميستري - إيليا فولوشين – إيدير ميليتاو – ترنت ألكسندر أرنولد – إدواردو كامافينجا – إندريك – ألفارو كاريراس – كارلوس إسبي – إبراهيم دياز – أنطونيو روديجر – دينزل دومفريس وتياجو بيتارش.