مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يرتكب حملات تطهير عرقي في الضفة الغربية

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل هجّرت خلال العامين الماضيين أكثر من 3 آلاف فلسطيني من منازلهم في شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، محذرًا من تكرار السيناريو نفسه في مدينة الخليل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مئات العائلات الفلسطينية، من رعاة الأغنام والعشائر والعائلات البدوية التي تقيم في المناطق الجبلية بالضفة الغربية، تعرضت للتهجير من أماكن سكنها، كما مُنعت من رعي أغنامها، ما يهدد مصادر رزقها واستقرارها.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن هذه التطورات تثير مخاوف من وجود مخطط ممنهج لإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، مشيرًا إلى أن هذه المخاوف تتزايد في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن التهجير وإخلاء المناطق الفلسطينية من أهلها.

وأكد الهباش أن إسرائيل تبرر تحركاتها بالإجراءات الأمنية، لكنه اعتبر أن ما يجري على الأرض يتجاوز ذلك إلى فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين، وتهجيرهم من أراضيهم، بما يسهم في تكريس واقع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذه السياسات، تتصل بمخططات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، محذرًا من امتداد تداعياتها إلى مناطق أخرى، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، واستمرار التصعيد في الضفة الغربية.