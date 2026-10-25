مستشار رئيس فلسطين: إسرائيل تفرض إجراءات عدوانية مشددة في الضفة الغربية

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأوضاع في الضفة الغربية تشهد صعوبات بالغة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، التي تعرقل حركة الفلسطينيين وتؤثر في حياتهم اليومية وسبل بقائهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الممارسات مستمرة منذ سنوات، لكنها تصاعدت بصورة أكبر عقب السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح أن قوات الاحتلال أقامت أكثر من ألف حاجز في الضفة الغربية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعرقلة تنقل المواطنين بين المناطق المختلفة.

وأشار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على الفلسطينيين، موضحًا أنهم يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم، ويعتدون على الطرق ويغلقونها، فضلًا عن سرقة محاصيل الزيتون التي تمثل مصدر رزق مهمًا للأسر الفلسطينية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات الاعتقال وإطلاق النار والاعتداء على المواطنين.

ونوه الهباش إلى أن احتجاز إسرائيل أكثر من سبعة مليارات دولار من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، التي قال إنها حق للشعب الفلسطيني، يزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الضفة الغربية، ويضاعف الأعباء التي يتحملها المواطنون.

وأكد أن التطورات الميدانية الأخيرة تثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت خلال اليومين الماضيين، عملية تستهدف إخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها، واصفًا ذلك بأنه تطهير عرقي.