ترامب : حان وقت حسم القرار بشأن إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "حان وقت اتخاذ القرار" بشأن ما إذا كان سيعقد صفقة مع طهران أم يستأنف الهجمات، في ظل استمرار تزايد التهديدات الإيرانية والحوثية الموجهة ضد الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "لدي قرار يجب أن أتخذه: هل أنهي الأمر، وهو ما سيكون سهلا للغاية، أم أعقد صفقة؟ هذا كل ما في الأمر"، مضيفا: "لا تلاعب ".

وألمح ترامب إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تُستأنف بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، كما أرسل قوات إضافية، بما في ذلك مجموعة حاملة طائرات ثالثة، نحو الخليج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحذر المسئولون من أن الفترة ما بين الانتخابات وتولي الكونجرس الجديد مهامه قد تكون خطيرة بشكل خاص، في حين يُنظر إلى الصفقة التفاوضية على أنها الطريقة الأكثر ترجيحا لإنهاء النزاع.

وتعمل الولايات المتحدة على تخفيض عدد طواقمها الدبلوماسية والعسكرية في مناطق من الشرق الأوسط وسط تزايد التهديدات من إيران ومسلحي الحوثي المدعومين من إيران في اليمن.